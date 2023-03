Drogasil inaugura mais uma unidade no Ceará; veja onde

Com mais um estabelecimento, a empresa chega a 73 farmácias no Estado; veja detalhes

Com mais uma unidade aberta, a Drogasil chega a 73 farmácias e geração de 1,3 mil empregos no Ceará. Desta vez, a ampliação da atuação da empresa será em Tianguá, na avenida Prefeito Jaques Nunes, n° 1222, a 333,5 km de Fortaleza.

A expansão da farmacêutica no Estado iniciou em 2017 e já conta também com um Centro de Distribuição na cidade de Maracanaú.

O atendimento especificamente desta unidade em Tianguá conta com área de vendas de 134,54 metros quadrados (m²), funcionando das 7h às 23h, e com 20 vagas de estacionamento. No local, foram gerados sete postos de trabalho.

Pertencente ao Grupo RaiaDrogasil, a rede no interior do Ceará também contará com Entrega de Vizinhança, na qual o cliente liga diretamente para a farmácia faz o pedido e recebe em casa, sem custo adicional (com limite de até 500 metros de distância).

Ainda terá disponível o Compre e Retire, em que o cliente compra pelo site ou aplicativo da Drogasil e retira o produto na farmácia, em no máximo uma hora, sem cobrança de taxa.

Quem é o Grupo RaiaDrogasil

Formada em 2011, por meio da fusão entre a Droga Raia e a Drogasil, a rede RD combina mais de 200 anos de história no varejo farmacêutico brasileiro.

O grupo tem acelerado, desde 2020, sua estratégia de saúde, com aquisições de startups e o lançamento da Vitat, ecossistema de saúde integral que promove serviços e programas focados em alimentação saudável, exercícios, sono, saúde mental e promoção da saúde.

Ainda possui as marcas próprias Needs, Vegan by Needs, Nutrigood, Caretech, Raia, Drogasil e Natz.

Há dois anos criou a RD Marketplace, voltada à venda online de produtos de saúde, bem-estar e beleza.

No Brasil, possui mais de 2.700 farmácias e prevê a abertura de 1.040 até 2025.

Em estratégia ambiental, social e governança, (ESG), é signatária da ONU Mulheres (e dos Sete Princípios de Empoderamento Feminino); membro fundador da Rede Empresarial de Inclusão Social (Reis); membro do Movimento pela Equidade Racial (Mover); do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+; e do Women on Board.

