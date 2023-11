Raia Drogasil tem lucro líquido de R$ 296,5 Mi no 3º trimestre, alta anual de 31,6%

A Raia Drogasil registrou lucro líquido de R$ 296,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representou uma alta uma alta de 31,6% na comparação com o mesmo período de 2022. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em

R$ 268,4 milhões, uma expansão anualizada de 33,1%.

"A margem líquida ajustada foi de 2,9% no trimestre, representando uma expansão de 0,3 pp em relação ao terceiro trimestre de 2022, obtida principalmente em função dos ganhos de alavancagem operacional nas lojas maduras que vem crescendo sustentadamente acima da inflação", afirma a Raia Drogasil no release de resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ebitda ajustado alcançou R$ 658,1 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 20,35% em relação ao mesmo período do ano anterior. "Isso equivale a uma margem de 7,1%, expansão de 0,3 pp em função principalmente da alavancagem operacional obtida pelas lojas maduras crescendo acima do reajuste da CMED", diz.