Cidade do Ceará é uma das seis no Brasil selecionadas para o programa Farmácia Viva

São Gonçalo do Amarante, distante 62,5 km de Fortaleza, foi o único município cearense e um dos seis do Brasil a ser selecionado pelo Ministério da Saúde para estruturar uma Farmácia Viva. O programa do Governo Federal visa garantir o acesso de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) a fitoterápicos Os fitoterápicos são medicamentos produzidos direto de plantas medicinais ou de seus derivados para tratar diversas condições de saúde com qualidade, segurança e eficácia. Conforme o edital do certame, lançado em julho deste ano, cada município deveria apresentar um projeto de implementação da Farmácia Viva. Entre os critérios avaliados para a aprovação, estava a demonstração da capacidade de gerir o projeto por três anos após a construção do equipamento, bem como o impacto na saúde local por meio do programa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O professor e farmacêutico da Secretaria de Saúde do Município de São Gonçalo do Amarante, José Marcos Sousa, um dos agentes que estiveram à frente do desenvolvimento do projeto, destaca que, para além da questão econômica, considerando que a cidade detém o maior PIB per capita do Estado, um dos diferenciais que podem ter sido levados em conta para a aprovação foi o debate sobre sustentabilidade no município.

"Eu acredito que o projeto busca colaborar com o debate sobre temas atuais como a sustentabilidade, a agroecologia e o resgate do saber popular local, além de apoiar outras iniciativas que buscam enaltecer o protagonismo sertanejo, como o projeto Flor do Campo, que apoia o protagonismo feminino na agricultura familiar do município", detalha. Por isso, o projeto tem o intuito de instalar a Farmácia no sertão, na comunidade de Várzea Redonda, onde a agricultura familiar prevalece. Os medicamentos produzidos na Farmácia devem atender, principalmente, ao público de Atenção Primária, promovendo saúde e contribuindo para assistência integral à saúde da população.

A partir da seleção, a cidade deverá receber um recurso equivalente a R$ 957.952,97 para estruturar o equipamento. O edital financiado pelo Ministério da Saúde tem como objetivo o custeio de despesas com equipamentos, insumos, capacitações e estruturação da Farmácia. Cada município selecionado, por sua vez, deverá arcar com o pagamento dos funcionários e do prédio, onde a Farmácia será instalada. Agora, São Gonçalo aguarda o repasse financeiro do Ministério. A portaria de habilitação do município já foi publicada no último dia 26 de outubro. "Nós devemos ter uma reunião com os municípios selecionados no início de 2024 para entender melhor os próximos passos, mas o prazo para implantação é de até três anos", diz o especialista.

Como o projeto gonçalense foi desenvolvido O professor José Marcos Sousa, explica que o projeto surgiu de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, que reúne membros da comunidade, profissionais e gestores para debater os desafios locais do SUS.