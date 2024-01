Ceará abriu mais de 100 mil empresas em 2023. Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará registrou 104.640 empresas durante o ano de 2023, sendo 82.258 abertas por Microempreendedores Individuais (MEI), de acordo com o levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec). O saldo de aberturas obtido por meio da diferença entre novos registros e encerramentos foi de 38.298 empresas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dentre todo o estado, Fortaleza foi a cidade que mais se destacou com a criação de empresas, com 52.749 registros, representando 50% das aberturas de novos negócios no Ceará.