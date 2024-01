Câmara de Fortaleza abre inscrições para concurso com 78 vagas

Haverá também formação de cadastro reserva, além de que 20% das oportunidades serão ofertadas aos candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) abriu nesta quinta-feira, 4, as inscrições para o preenchimento de 78 vagas do seu concurso público. O salário varia entre R$ 4.740,52 e R$ 7.110,79.

Haverá também formação de cadastro reserva, além de que 20% das oportunidades serão ofertadas aos candidatos negros e 5% aos candidatos com deficiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem se interessar, precisa se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 16h do dia 5 de fevereiro de 2024. O valor da taxa varia entre R$ 62 e R$ 85.