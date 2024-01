Setor portuário cearense movimenta 2 milhões de toneladas em novembro

Os dados são do Estatístico Aquaviário, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) Crédito: FERNANDA BARROS

O setor aquaviário cearense movimentou 2 milhões de toneladas em novembro de 2023. O número representa um crescimento de mais de 11% em relação ao igual período do ano anterior, quando transportou 1,8 milhão de toneladas. Os dados são do Estatístico Aquaviário, realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O aumento foi impulsionado devido à movimentação dos contêineres (32,3%), minério de ferro (21%) e carvão mineral (14,2%). Além disso, o Porto do Pecém apresenta dominância no transporte de cargas, sendo responsável por 87,9% do total.

No intervalo de janeiro e novembro de 2023, o setor portuário nacional transportou cerca de 1,186 bilhão de toneladas. Isso representa um crescimento de 6.34% em comparação com o mesmo período de 2022. A carga mais movimentada até o momento é o Minério de Ferro, com 348,7 milhões de toneladas movimentadas de janeiro a novembro, um aumento acumulado de 6,5% na comparação. Entre as cargas que merecem destaque no consolidado até novembro estão: Petróleo (Óleo bruto) com 199,5 milhões de toneladas (variação positiva de mais de 10%); Soja com 124,2 milhões de toneladas (aumento 27,3%) e Milho com 62,8 milhões de toneladas (crescimento de 19,4%).

Terminais Privados Os Terminais de Uso Privado (TUPs) registraram 68,1 milhões de toneladas movimentadas em novembro de 2023. O número representa um aumento de 5,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O destaque positivo das instalações de uso privado foi o Terminal de Angra dos Reis (Tebig) localizado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de toneladas, o que mostra uma variação positiva de 16,2% quando comparado a novembro de 2022. Já o TUP que mais movimentou foi o Terminal Ponta da Madeira, no Maranhão, com 13,9 milhões de toneladas. Apesar do alto volume, houve decréscimo de 7,6% na movimentação em comparação ao mesmo período do ano anterior.