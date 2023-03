Portocem firma contrato para construção da termelétrica a gás no Ceará

A Portocem Geração de Energia S.A, empresa que vai operar uma usina termelétrica movida a gás natural no Complexo do Pecém, no Ceará, firmou contrato com o consórcio formado pela Consag e a Mitsubishi Power para construção do equipamento.

O empreendimento, que conta com investimento de R$ 4,7 bilhões, deve entrar em operação comercial em 1º de julho de 2026.

A novidade foi compartilhada pelas redes sociais da companhia. Com um projeto de 1.572 MW, a Portocem venceu o 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência (CRCAP), realizado em 21 de dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A outorga pelo Ministério de Minas e Energia foi dada em 08 de agosto de 2022 e o contrato assinado com a CCEE em novembro de 2022 com duração de 15 anos.

A UTE Portocem será implantada na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), empresa do Complexo do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Composta por 4 turbinas geradoras em ciclo simples, movidas a gás natural, a UTE Portocem terá uma linha de transmissão de 8 km que conectará a usina ao SIN, através da Subestação Pecém 2.

O empreendimento receberá gás natural de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela Portocem e ficará permanentemente atracada dentro da área abrigada do Porto de Pecém.

A instalação na ZPE deve começar ainda no segundo semestre deste ano. No último dia 14, executivos da empresa participaram de reunião com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, para tratar de detalhes da operação.

