Controladora da Portocem promete foco no hub de gás natural

A Ceiba Energy, controladora da Portocem, prometeu focar no hub de gás natural do Complexo do Pecém. A usina termelétrica teve a pedra fundamental lançada nesta sexta-feira, 5, e, em resposta ao convite do governador Elmano de Freitas para aumentar o relacionamento com o Ceará, prometeu mais investimentos no projeto idealizado para o Porto do Pecém.



O CEO da Ceiba Energy, Emilio Vicens, o foco é o hub de gás natural, mas ele não descarta, no futuro, trabalhar com hidrogênio verde (H2V). “Hub de gás é algo que já estamos trabalhando há muitos anos e na medida em que se possa fazer com hidrogênio verde, também iremos. Porém, em princípio o nosso foco é o hub de gás (natural). Temos capacidade para crescer e estamos disponíveis para crescer, exatamente na mesma linha, seguindo e auxiliando na transição energética justa e esperamos que futuros empreendimentos como este se perpetuem no Brasil."

Ele afirma que além da Portocem, que será instalada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, a Ceiba possui capacidade de assistir a demanda de toda a região e até do estado, com relação ao gás natural. “O hub de gás é uma realidade a partir do momento que tenhamos a UTE em funcionamento.”

No lançamento da pedra fundamental, o governador Elmano de Freitas afirmou que a intenção do Estado é que o hub de gás natural não atenda apenas ao Ceará, como também todo o interior do Nordeste.

"Com isso, não falamos apenas de sustentabilidade em energia renovável, como também na reindustrialização do Brasil, principalmente das regiões Norte e Nordeste, com essa matriz energética."

Elmano também reforça que a termelétrica vai dar a segurança necessária, ao Estado, para a transição energética no Ceará, no Nordeste e em todo o Brasil.

"A vinda da Portocem traz uma segurança absoluta para que o Ceará realize o sonho de ter, além de um hub portuário e um hub aéreo, a possibilidade de construir, também, um hub de gás natural aqui, no Complexo do Pecém. Hoje é um dia de agradecimento, de muito orgulho e de muita honra do Ceará em receber esse investimento para seu desenvolvimento”, destacou o governador, durante a cerimônia, lembrando que este é o segundo maior investimento privado da história do Ceará.

Representando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o secretário-executivo do MME, Efrain Cruz, parabenizou o Estado do Ceará por apostar no gás natural como caminho para a transição energética, algo que, segundo ele, já é um entendimento do Governo Federal.

Ele também comentou da possibilidade da valorização do gás natural produzido do Brasil, lembrando que o metro cúbico atualmente custa U$2,30 e que pode ser valorizado e chegar a U$7.

"Hoje, o preço da commodities é internacional. Mas se a gente tiver gás mais barato no Brasil, a energia chegará mais barata no consumidor e é assim que a gente olha. Para nós é mais interessante que o gás seja o mais barato, porque favorece o Estado e favorece as empresas que querem se instalar no Ceará e no Brasil. Portanto estaríamos muito felizes que o gás chegue aqui o mais barato possível", disse Ronan, CEO da UTE.



Investimentos

Com um investimento total de R$ 4,7 bilhões e capacidade de 1.572 megawatts (MW), a Portocem é a primeira usina a se instalar na primeira ampliação da ZPE do Ceará, que foi inaugurada em novembro do ano passado.

O CEO da UTE Portocem, Ronan Dias, explica que o valor total exige um investimento do principal acionista, a Denham Capital, que já está sendo feito para o início das obras.

“Entretanto, a gente vai buscar investimentos no mercado, nos bancos privados, nos bancos de fomento e aqui queremos ter os bancos nacionais presentes em um investimento deste no País.”

Ele revela que a captação no mercado local deve ser de 75% e que já há tratativas com o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Sobre a empregabilidade, a construção da termelétrica deve gerar 1,7 mil postos de empregos. Porém, a operacionalização deve reduzir para 50 trabalhadores, diretamente, por conta do alto nível e automação das máquinas.

Âncora do hub de gás



A Portocem tem pré-contrato assinado com o governo do Estado desde dezembro do ano passado - quando a área foi reservada no setor II - e é uma das âncoras para formação de um hub de gás natural do Pecém, para o qual o Porto deve dedicar um píer exclusivo na operação.

O empreendimento deve iniciar a operação em 2026 com uma demanda de 9 milhões de metros cúbicos de gás natural, o que vai exigir a construção de um quadro de boias flutuantes. A estrutura funciona como um novo terminal, no qual os navios fazem o transbordo do combustível para o navio regaseificador.

(colaborou Armando de Oliveira Lima)



