Pecém contará com gasoduto construído em parceria entre Cegás e Portocem

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) contará com um gasoduto que transportará gás natural para uma usina termelétrica a ser impantada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará), em São Gonçalo do Amarante (a 55 km de Fortaleza).



O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 29, pelas empresas que assinaram o contrato de construção do equipamento, a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e a Portocem. A assinatura foi feita na presença da governadora Izolda Cela. "A assinatura do contrato dá um novo fôlego ao trabalho desenvolvido na Zona de Processamento e Exportação do Pecém. É um investimento de grande importância, o maior da história da companhia, com a previsão de utilização do gasoduto por 15 anos", disse ela.

Conforme a Cegás, os investimentos para a construção do gasoduto são de aproximadamente R$ 81,2 milhões, considerado o maior da história da companhia pela presidente da empresa Cissa Maia. Ainda segundo a empresa, o equipamento terá 11 km de extensão e contará com uma unidade de aquecimento, uma estação de recebimento e uma estação de entrega e medição do gás.

O combustível será recebido por meio de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU), que será agregada pelo consórcio Portocem, que venceu o 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência, ainda em 2021.

Termelétrica

A Portocem deve investir R$ 4,7 bilhões para a instalação da usina termelétrica, que terá potência acima de 1,5 GW e previsão de gerar 1.700 empregos diretos. A usina será conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

“É um marco muito importante para o projeto da UTE Portocem, além de abastecer nosso complexo o gasoduto permitirá a conexão com outros consumidores”, concluiu Ronan Dias, CEO da Portocem.



