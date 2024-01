Juros do rotativo: novo limite entra em vigor nesta quarta; entenda

Cartões de crédito Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sem acordo entre os bancos para a regulação própria, entra em vigor nesta quarta-feira, 3, o teto de juros para o rotativo e da fatura parcelada do cartão de crédito. Instituído pela lei do Programa Desenrola, sancionada em outubro, o limite de 100% do valor total da dívida os juros e encargos foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A lei havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo, o Banco Central, as instituições financeiras, o Congresso Nacional e o Banco Central chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito.



Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em novembro os juros do rotativo do cartão de crédito estavam, em média, em 431,6% ao ano. Isso significa que uma pessoa que entre no rotativo em R$ 100 e não quita o débito, deve R$ 531,60 após 12 meses. Portabilidade das dívidas Além de oficializar o teto de juros, o CMN instituiu a portabilidade do saldo devedor da fatura do cartão de crédito, item que não estava na lei do Desenrola. Essas exigências, no entanto, só entrarão em vigor em 1º de julho. Ou seja, a dívida com o rotativo e com o parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação.

A medida também vale para os demais instrumentos de pagamento pós-pagos, modalidades nas quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos. A proposta da instituição financeira deve ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada (que reestruture a dívida acumulada). Além disso, a portabilidade terá de ser feita de forma gratuita. Caso a instituição credora original faça uma contraproposta ao devedor, a operação de crédito consolidada deverá ter o mesmo prazo do refinanciamento da instituição proponente.