Por R$ 68, cearenses terão opção de cartão que unifica RG e CPF

Documento de identidade ainda poderá ser emitido em cédula papel, ficando a escolha a critério do portador

O texto foi enviado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e obedece o modelo estabelecido pelo Governo Federal, que unifica o RG por meio do CPF. O documento ainda poderá ser emitido em cédula papel, como é usado atualmente. Nesse caso, não há cobrança de valores na primeira impressão.

Os deputados estaduais aprovaram a implementação do novo modelo de carteira nacional de identidade (CNI) em formato de cartão . Para ter acesso, no entanto, será necessário pagamento de taxa no valor de R$ 68. A proposta foi aceita nesta terça-feira, 19, em sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A escolha do material da carteira de identidade ficará a critério do portador. Quem optar pelo cartão, pagará o valor tanto na emissão como na reimpressão da carteira de identidade.

“Além da sua emissão em cédula de papel, também possa, poder ser emitida em cartão, como já vem acontecendo em alguns estados, ficando a escolha a critério do cidadão. Reforça-se que a carteira continuará ainda podendo ser emitido em cédula de papel sem qualquer custo em sua primeira emissão", consta no projeto.



Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense

Atualmente, o cearense que deseja emitir a segunda via do RG precisa pagar uma taxa no valor de R$ 65,91.

Gratuidade

Uma emenda do deputado estadual Renato Roseno (Psol) garantiu a gratuidade do documento a pessoas trans que emitiram o RG com nome social, em papel cédula, pela primeira vez.