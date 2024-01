Funcionários do Banco Central aprovam estado de greve geral; entenda

Edifício-Sede do Banco Central em Brasília Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) aprovou "estado de greve geral". A decisão foi tomada durante assembleia dos servidores realizada nessa quarta-feira, 20. De acordo com a entidade, a greve é uma resposta à análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada no Senado na última terça-feira, 19, e às mudanças pedidas para Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A principal queixa é a de que servidores do Banco Central foram excluídos da possibilidade de receber propostas salariais do governo que, com o texto, foi concedida apenas a auditores fiscais da Receita Federal e a agentes da Polícia Federal.

Pontos-chave: Estado de Greve Geral: Aprovado em assembleia-geral, reflete a insatisfação dos servidores do Banco Central em relação à falta de consideração para com suas demandas. Em se confirmando o tratamento desigual para o BC, em desfavor das outras carreiras, uma assembleia específica no BC será convocada em seguida para decidir pela greve.

Desigualdade nas Concessões: O texto aprovado da LDO e as mudanças na LOA 2024 beneficiaram auditores fiscais da Receita Federal e a Polícia Federal, deixando de lado os servidores do Banco Central.

Razões para o Estado de Greve: A exclusão de melhorias para os servidores do BC no contexto das mudanças orçamentárias indica a necessidade de ação coletiva.

Pleitos principais dos servidores do BC: Criação de uma Retribuição por Produtividade Institucional

Reajuste nas tabelas remuneratórias

Exigência de nível superior para o cargo de Técnico

Mudança do nome do cargo de Analista para Audito Possíveis Impactos em cenário de greve: