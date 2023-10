Entenda as mudanças nos juros do cartão de crédito no Dei Valor

Está em discussão no Congresso uma série de mudanças na regulação sobre os juros do cartão de crédito. A medida visa reduzir as taxas do rotativo, que em julho alcançaram os 446% ao ano.

Dei Valor explica as propostas e como vai funcionar a portabilidade de juros do rotativo.



Confira: