Complexo do Pecém pode perder térmica de R$ 4,7 bilhões

Maior investimento no Complexo do Pecém desde a instalação da siderúrgica, com montante de R$ 4,7 bilhões, a térmica a gás Portocem pode ter a instalação na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará cancelada. Os recursos devem ser transferidos para Bacarena, no Pará, e para o Terminal Gás Sul, em Santa Catarina. O motivo é que a Ceiba Energy, proprietária da usina em instalação, repassou o ativo para a New Fortress Energy (NFE) em troca de ações preferenciais conversíveis. A operação foi informada pela NFE em comunicado ao mercado ainda em 27 de dezembro de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Seguindo as condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação regulatória para a transferência do PPA (Portocem) em Brasil, o PPA contribuirá com pagamentos firmes de capacidade de US$ 280 milhões por ano durante a vigência do contrato de 15 anos. A NFE espera que a transação seja concluída em março de 2024, com fluxos de caixa do projeto esperados para começar o mais tardar julho de 2026", diz o texto.

Com capacidade de 1.572 megawatts (MW), a térmica foi a maior vencedora do 1º Leilão de Reserva de Capacidade de Potência, realizado em dezembro de 2021 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), para contratação de reserva de potência para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Recursos vão para e Santa Catarina e Pará A New Fortress Energy quer dividir os megawatts contratados no leilão entre dois empreendimentos que já possui no Brasil, segundo informou ao mercado na semana passada. "Ao utilizar a sua base de ativos existente, a NFE espera reduzir custos e gerar rendimento e ganhos incrementais nos seus terminais", diz o comunicado. No Pará, a NFE possui um complexo de energia em Barcarena, o qual quer expandir em 1,2 GW com os recursos da Portocem - mantendo "o desenvolvimento original de 630 MW". Em Santa Catarina, a empresa tem o Terminal Gás Sul, que deve receber 0,4 GW do projeto da Portocem e "continuar a aliviar os problemas de fornecimento de gás natural para mais de 3 GW de clientes industriais e de geração de energia existentes que atualmente enfrentam limitações no fornecimento na região."