Ceará negocia com companhia aérea italiana para voo direto Fortaleza-Milão

Neos Air está com negociações avançadas para voar no Rio de Janeiro, mas também busca destino no Nordeste

Visando atrair novos voos para fortalecer a malha aérea do Estado, o Ceará está negociando com a companhia italiana Neos Air para uma possível ligação entre Fortaleza e Milão, principal hub da empresa.

A secretária do turismo de Estado, Yrwana Albuquerque, esteve presente, em 13 de dezembro, em reunião no Rio de Janeiro entre a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e representantes da companhia, para estabelecer rotas entre a Itália e o Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao O POVO, a secretaria confirmou a negociação não só com essa empresa, mas também com outras companhias, destacando que uma das metas do governador Elmano de Freitas é ampliação da malha aérea do Estado.