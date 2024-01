Com prejuízo, contrato do Aeroporto de Fortaleza é recomposto em R$ 55 milhões

A revisão foi publicada nesta segunda-feira, 11, no Diário Oficial da União. De acordo com a Anac, o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro dos terminais.

O valor é referente ao desequilíbrio verificado em 2023. A recomposição do contrato será realizada por meio da revisão das contribuições fixas e variáveis devidas pela Concessionária, após a anuência do Ministério de Portos e Aeroportos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou revisão extraordinária do contrato de concessão de seis aeroportos, incluindo o de Fortaleza , em razão dos prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 em 2023. O terminal cearense será beneficiado com R$ 55,010 milhões.

Outros cinco terminais também tiveram o contrato revisado pela Agência. Veja valores.



Aeroporto Internacional de Salvador (BA) : R$ 89,685 milhões

: R$ 89,685 milhões Aeroporto Internacional de Porto Alegre : R$ 57,791 milhões

: R$ 57,791 milhões Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE) : R$ 55,010 milhões

: R$ 55,010 milhões Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) : R$ 44,394 milhões

: R$ 44,394 milhões Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG) : R$ 28,073 milhões

: R$ 28,073 milhões Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (RN): R$ 14,417 milhões

Conforme o texto, o saldo deve ser deduzido nas parcelas das outorgas fixas e variáveis a partir de 2024 deverá ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pela taxa de desconto do fluxo de caixa marginal, que atualmente é de 8,50%, mas deverá ser revisto no decorrer do ano de 2024.

Aeroporto de Fortaleza teve R$ 286,6 mi recompostos desde 2020

Desde 2020, período em que os impactos da Covid-19 começaram a assolar o mundo, consequentemente o setor aéreo, o Aeroporto de Fortaleza já teve R$ 286,6 milhões recompostos pela Anac para cobrir os prejuízos. Veja de quanto foi o prejuízo no terminal da capital cearense em cada ano.

2020: R$ 94,3 milhões

2021: R$ 80 milhões

2022: R$ 57,3 milhões

2023: R$ 55 milhões

Volume de passageiros no período pré-pandemia ainda não foi recuperado

O ano de 2023 não tem sido muito animador para o Aeroporto de Fortaleza. Até outubro deste ano, o terminal recebeu menos passageiros (4,57 milhões) do que o igual período do ano passado (4,60 milhões).

O resultado representa uma queda de 0,79% e faz com que o terminal seja o único entre os 11 mais movimentados do Brasil a ter números de janeiro a outubro abaixo do igual recorte do ano passado.

E quando comparados 2023 e 2019, ano antes da aviação sofrer o grande impacto devido à pandemia de Covid-19, a diferença é ainda mais abissal.