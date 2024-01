Mega da Virada: assista ao vivo ao sorteio de R$ 588,8 milhões

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, dia 31, às 20 horas, o sorteio da Mega da Virada . Considerado o principal concurso das Loterias Caixa no ano, o sorteio tem prêmio estimado em R$ 588,8 milhões , o maior valor da história.

As apostas puderam ser feitas até as 17 horas deste domingo, 31. O preço da aposta simples é de R$ 5.

Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante.

No Ceará, muita gente aproveitou o fim de semana para fazer a sua fézinha em unidades lotéricas. Em um shopping de Juazeiro do Norte, por exemplo, as filas ocuparam todo o piso L0, onde está localizada a lotérica.

Dei Valor: os números mais sorteados na Mega da Virada



Você pode conferir os números que mais foram sorteados e as principais combinações para a Mega da Virada na edição especial do Dei Valor, programa audiovisual do O POVO voltado à educação financeira. Confira abaixo.