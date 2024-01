Mega da Virada: cearenses contam planos caso ganhem R$ 570 milhões

As estratégias são as mais variadas. Alguns já tem seus números da sorte que sempre são escolhidos, mas há quem apele para dicas de numerólogos.

As apostas na Mega da Virada 2023 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. Já o sorteio acontece às 20 horas deste domingo, 31.

As principais estratégias para ganhar a Mega da Virada 2023

Em 31 de dezembro as Loterias Caixa irá sortear os números que definirão o vencedor da Mega da Virada em 2023.

Assim, o Dei Valor - programa com dicas sobre educação financeira do O POVO - traz um conteúdo especial e explica como montar estratégias, mostra os números que mais saíram e as principais combinações para aumentar suas chances no sorteio.

