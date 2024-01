Apostas da Mega da Virada vão até 17 horas; lotéricas têm movimento tranquilo em Fortaleza

Lotéricas de Fortaleza têm movimentação tranquila na manhã deste dia 31. Crédito: Ana Luiza Serrão

As pessoas que ainda não realizaram suas apostas para a Mega da Virada, que pagará um prêmio de R$ 588 milhões na noite deste domingo, 31, têm até as 17 horas para jogar, considerando o horário de Brasília. Na manhã de hoje, O POVO visitou algumas lotéricas que estão funcionando em horário especial em Fortaleza, já que comumente elas não são abertas aos domingos. A movimentação era tranquila, com poucos apostadores — grande parte idosos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dicas para ganhar na Mega da Virada Você pode conferir como montar estratégias, ver os números que mais foram sorteados e as principais combinações para a Mega da Virada na edição especial do Dei Valor, programa audiovisual do O POVO voltado à educação financeira. Confira abaixo.

As principais estratégias para GANHAR a MEGA DA VIRADA 2023 | Dei Valor

Apostas por bolões são preferência Lucas Dantas, diretor da Loteria Aldeota, localizada na avenida Dom Luís, afirmou que a maioria das pessoas tem preferido apostar por meio de bolões para aumentar as chances de ganhar. “Realmente a preferência é pelo bolão, mas todo mundo acaba fazendo a aposta simples também, além do bolão”, explicou. Os preços dos bolões ofertados variavam de R$ 111 até R$ 2.900, com 20 números. No entanto, o carro-chefe, segundo Dantas, é o de R$ 111. Já a aposta simples sai por R$ 5. Apostas de última hora O enfermeiro Caio Martins, de 32 anos, foi um dos que deixaram para fazer a aposta simples de última hora em uma lotérica na avenida Santos Dumont, em Fortaleza. “Se eu ganhar, quero comprar um sítio e viver isolado com muitos bichos, em meio à natureza, longe da loucura da civilização”, declarou. Além disso, Caio disse que iria fornecer um cartão de crédito sem limites para cada membro da sua família. “Irmão, pai, mãe… todo mundo iria receber um”, projetou.

Play

Neste ano, o concurso especial da Mega-Sena pagará R$ 570 milhões, alcançando um recorde histórico. Crédito: Ana Luiza Serrão Já a aposentada Tercia Fortes, 57, relatou o sonho de viajar com o montante milionário do prêmio. “Iria mudar para o Canadá e viver com meu filho, além de passear e rechear minha aposentadoria”, disse com bom humor. Enquanto o motorista de transporte por aplicativo, Ricardo Gleidson, 47, informou ao O POVO que iria começar a estudar para investir o dinheiro e não ter mais que trabalhar. “Também vou comprar uma casa e ajudar a minha família”.