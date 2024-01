Mega da Virada: veja números que mais saíram e dicas para sua aposta

Veja vídeo com estratégias , os números que mais saíram e as principais combinações:

Até quando as apostas podem ser feitas? Onde assistir a Mega da Virada 2023?

As apostas na Mega da Virada 2023 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. Já o sorteio acontece às 20 horas deste domingo, 31.

Sorteio da Mega da Virada ocorre neste domingo, 31 Crédito: FERNANDA BARROS

As principais estratégias para ganhar a Mega da Virada 2023

Em 31 de dezembro as Loterias Caixa irá sortear os números que definirão o vencedor da Mega da Virada em 2023.

Assim, o Dei Valor - programa com dicas sobre educação financeira do O POVO - traz um conteúdo especial e explica como montar estratégias, mostra os números que mais saíram e as principais combinações para aumentar suas chances no sorteio.

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO