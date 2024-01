Número de negativados no Ceará atinge a menor taxa no ano, diz pesquisa

É o que afirma o levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL CE) e do SPC Brasil, o Radar do Varejo Cearense Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará atingiu a menor taxa de consumidores negativados no Ceará ao registrar um crescimento de 1,5% em novembro de 2023. É o que afirma o levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL CE) e do SPC Brasil, o Radar do Varejo Cearense. A porcentagem representa uma forte desaceleração do avanço do número de endividados no Ceará, que chegou a ter um crescimento de 19,2% na comparação entre agosto de 2023 e agosto de 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, o ritmo de crescimento observado em novembro no Estado ficou abaixo do registrado na média nacional (3,6%).

