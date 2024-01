Percentual de endividados no Brasil cai pelo 5º mês seguido, diz CNC

O dado é da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ( CNC ) desde janeiro de 2010.

"O progresso do mercado de trabalho, mesmo em menor escala, com a maior contratação esperada neste período de fim de ano, vem favorecendo os orçamentos domésticos, indicando que menos pessoas estão recorrendo ao crédito, pois estão conseguindo arcar com as dívidas correntes", explica.

Além disso, o índice de famílias inadimplentes alcançou 29%, o menor nível desde junho de 2022. Já o número de pessoas que afirmaram não ter condições de pagar dívidas de meses anteriores recuou, no mês, para 12,5%, mas continua superior ao nível de novembro de 2022.

"A queda, embora ainda pequena, traz um importante indício de eficácia do programa Desenrola", explica o economista-chefe da CNC e responsável pela pesquisa, Felipe Tavares.

Pelo recorte salarial, a faixa de renda média (5-10 SM) registrou um aumento do volume de pessoas endividadas, voltando aos níveis observados em novembro de 2022. Ainda assim, a maioria desses consumidores (35%) considera-se “pouco endividada”.

No entanto, esse grupo também apresentou o quarto aumento consecutivo do número de dívidas em atraso, atingindo o nível mais alto da série histórica, com 24,2%.