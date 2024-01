Prazo para renegociar dívidas do Ceará Credi encerra nesta sexta, 29

Nesta sexta-feira, 29, é o último dia para os participantes do programa de microcrédito produtivo (Ceará Credi) quitarem as dívidas com a modalidade. Quem está com atraso no pagamento acima de 180 dias pode renegociar o valor com 100% de desconto nos juros e até 10% na dívida.

A medida foi aprovada em setembro pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Adece), aproveitando a ambiência favorável gerada pela campanha de renegociação de dívidas do Programa Desenrola Brasil.

Entenda o que prevê o programa

O período da renegociação especial contemplou setembro a dezembro de 2023, e oferece desconto de 100% nos juros de mora e multa de atraso, devendo ser apurado o saldo devedor da operação.