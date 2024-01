Desenrola renegociou R$ 32,5 bilhões em dívidas em 2023

Dinheiro, Real Moeda brasileira Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas criado neste ano pelo Governo Federal, atingiu o recorde de R$ 32,5 bilhões em montante desde o lançamento da iniciativa. Além disso, cerca de 11,5 milhões de pessoas já foram atendidas. Os dados foram compartilhados pela subsecretária de Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, Ana Maria Netto, no programa A Voz do Brasil desta quarta, 27. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Criado com o objetivo de recuperar as condições de crédito de devedores com dívidas negativadas, a iniciativa foi prorrogada até 31 de março de 2024.

Isso porque, segundo Ana Maria Netto, cerca de 20 milhões de pessoas ainda não negociaram suas dívidas. Quem ainda tiver interesse pode se beneficiar do programa acessando o portal desenrola.gov.br.

"É importante que as pessoas saibam que ele é um programa finito e o governo vem estudando outras medidas de aperfeiçoamento dos instrumentos de crédito, de enfrentamento do superendividamento", reforçou. A prorrogação é válida para a faixa 1. Ou seja, nas negociações feitas diretamente na plataforma de renegociação do Desenrola. Já a faixa 2, na qual as negociações feitas diretamente com os bancos e outros credores, continua sendo válida apenas até o dia 31 de dezembro de 2023. De acordo com a subsecretária, o Desenrola tem ainda o papel de devolver a dignidade àqueles que buscam a plataforma. "Ao tempo em que o Desenrola foi desenhado, a gente tinha um dado alarmante de 70 milhões de pessoas negativadas. Essas pessoas ficam com restrição de crédito no mercado formal, muitas vezes elas têm que se valer de agiotas ou de procurarem outros instrumentos de crédito que são ainda mais perigosos."



Na opção de financiamento da dívida, as regras para quitar as dívidas são: Taxa de juros de no máximo 1,99% ao mês

Prazo de carência de no mínimo 30 e no máximo 59, dependendo da data da contratação da nova operação de crédito e do vencimento da primeira parcela

Contratar a nova operação de crédito até 31 de dezembro de 2023

Prazo mínimo de dois meses e máximo de 60 para pagamento das operações

Parcela mínima de R$ 50

Parcelas permanecem iguais durante todo o prazo de quitação De acordo com a publicação, as dívidas de empréstimo consignado serão atendidas pelo programa, porém, não se encaixam as seguintes condições: Dívidas com garantia real



Dívidas de crédito rural



Dívidas de financiamento imobiliário



Operações com funding ou risco de terceiros Desenrola: quais são as regras para a Faixa 2? Pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil são consideradas da Faixa 2. Elas terão direito a renegociar dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor terá prazo mínimo de 12 meses para pagamento.