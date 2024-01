Linha Leste do Metrofor: contrato exige crédito de R$ 50 mi ao Consórcio FTS

O Consórcio FTS, responsável pelas obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor), deverá abrir um crédito de R$ 50 milhões por exigência do contrato fechado com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE). O objetivo, diz publicação do Diário Oficial da União do dia 28 de dezembro, é garantir "liquidez necessária à conclusão das obras e serviços".

No total, o Estado deve aplicar R$ 1,4 bilhão para a conclusão dos 7,4 quilômetros de metrô da Linha Leste.

A retomada das obras foi informada pela Seinfra em outubro e confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) ao O POVO, em dezembro. Na ocasião, ele ressaltou que só aceitou a manutenção do mesmo consórcio com "multas elevadas" em caso de descumprimento do contrato.