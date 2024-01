Compras de última hora: consumidores apostam em estratégias para presentear mais

Shopping RioMar Fortaleza registrou bom fluxo de consumidores na antevéspera do Natal Crédito: FÁBIO LIMA

Faltando pouco mais de 24 horas para a tradicional ceia natalina e troca de presentes, o consumidor em Fortaleza aposta em diferentes estratégias para conseguir comprar mais e garantir que ninguém saia sem uma lembrancinha na principal data cristã e também do comércio. A simbologia de se presentear remonta à própria história do nascimento de Jesus Cristo, que tem origem incerta. Incerteza, contudo, não está nos planos das milhares de pessoas que circulam pelos grandes shopping centers e supermercados da cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme projeção do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Fecomércio-CE, as compras de Natal em 2023 devem movimentar R$ 448 milhões no comércio de Fortaleza, ou cerca de 7,7% a mais que o verificado no ano passado.

“A gente ensina a ela que é momento de aproveitar o momento para ganhar brinquedos, mas que eles possam ser utilizados para brincar com os amigos e aproveitar as férias. E que o mais importante é o momento e não o objeto. A gente conversou bastante sobre isso, agora mesmo antes de entrar na loja, porque senão vai virar só mais um brinquedo no armário”, disse. Sobre as compras para o restante da família, a arquiteta afirmou que “para presentear todos, a gente tem que realmente fazer escolhas mais racionais, de presentes de valores mais baixos, porque senão ficaria impossível presentear todo mundo. Então, o Natal acaba sendo um momento de interação e de felicidade porque ganhar e dar algo é sempre bom”. Estendendo o leque de presenteados Pensamento semelhante tem a dentista Rita Meire, de 45 anos, que aproveitou não apenas para comprar presentes destinados aos familiares, mas também para quem trabalha com ela.

“Nessa época de Natal, aflora na gente a vontade de doar. E a gente procura comprar coisas acessíveis, mas que sejam importantes para as pessoas”, enfatizou.



“Já comecei algumas compras antes, mas a gente sempre deixa outras para mais próximo do Natal, porque não tem jeito no corre-corre do dia a dia. A gente faz a troca com a família, com funcionários (da clínica em que trabalha) e pessoas mais próximas. Não deu para comparar muito preços, mas já vim procurar coisas específicas”, destacou Rita. A psicóloga Ana Elise Magalhães Ellery, também de 45 anos, planejou com alguma antecedência o que ia comprar. “A gente acaba se planejando para presentear aqueles familiares e amigos mais próximos que a gente quer demonstrar um gesto de carinho. Então, escolhemos realmente aquelas pessoas mais próximas”, explicou.