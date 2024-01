Natal, música e fé emociona a todos no RioMar Fortaleza

No último dia 2 de dezembro um grande concerto tomou conta da Praça de Alimenta’ão do shopping RioMar Fortaleza. O evento que está na sua segunda edição promove a cultura de paz por meio de um encontro ecumênico marcado por mensagens de líderes religiosos.

Quem abriu o evento foi o pastor Mário Levy. Joana Aprígio, atendente fraterna do Centro Espírita João Evangelista promoveu uma graciosa brincadeira entre a plateia. De dedos mindinhos unidos, ela lembrou que ninguém está sozinho. Já padre Sales, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Fortaleza, reforçou que "Embora tenhamos doutrinas diferentes, o que nos une é a fé entre nós, cristãos". E enfatizou que a caridade e o amor são valores compartilhados, transcendendo as diferenças.

A música que tomou conta do shopping emocionou. Um coral de 50 vozes e 30 músicos entoou os mais belos clássicos natalinos. “Eu tenho que me render, o videogame desconecta as pessoas. No caso da música, não. Ela conecta. É impressionante o efeito da música sobre o corpo, sobre a mente das pessoas. Alia-se a isso, culturalmente, o espírito de Natal, que acaba, de certa forma, comovendo a gente”, diz Maestro Poty, referência cearense em música erudita e em canto coral, que comandou a orquestra.