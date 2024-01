Governo muda regras e setor prevê geladeiras a partir de R$ 5 mil

Cerca de 40% dos usuários pretendem comprar eletrodomésticos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O preço mínimo das geladeiras comercializadas no Brasil pode chegar a R$ 5 mil a partir de mudança promovida pelo Governo Federal. A previsão é da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), entidade que representa as maiores empresas do setor. (Veja abaixo as mudanças e as metas previstas para as geladeiras no Brasil) Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esse movimento no mercado ocorre após mudanças nas regras de eficiência energética dos produtos. A ideia do Ministério de Minas e Energia (MME), por meio do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, é melhorar em 17% o nível de eficiência dos produtos.

O anúncio do Governo Federal vem no momento em que o setor de eletros e eletrônicos ainda se recupera dos efeitos da pandemia e da queda de consumo das famílias, especialmente aquelas das classes C, D e E. Com o cenário macroeconômico adverso, com alta inflação e juros elevados, além do aumento dos custos de produção e logística, o consumo de geladeiras pelas famílias mais pobres caiu nos últimos 10 anos. De acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), a participação das classes C, D e E nas vendas de geladeiras diminuiu de 36% para 11% na última década.

O presidente da Eletros, Jorge Nascimento, "É importante que se coloque que a indústria oferece ao mercado hoje a partir de R$ 1,5 mil até R$ 30 mil. A medida do MME estabelece que só poderão ser fabricados e comercializados no Brasil produtos que atinjam aquela meta, que atualmente são aqueles que custam pelo menos entre R$ 4 mil e R$ 5 mil." Jorge destaca que todos os produtos da faixa de preço entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil devem ser extintos em 2026.