Cesta básica, remédios: entenda o que muda com a Reforma Tributária

Cesta básica, remédios , combustíveis, serviços de internet em streaming, os produtos são diversos. Com uma longa lista de exceções e de alíquotas especiais, o novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia . Veja todas as mudanças mais abaixo.

Outra mudança é que a mercadoria e serviço serão tributados no local do consumo, em vez da origem, como ocorre atualmente.

No modelo dual, a União define a alíquota da CBS; e os estados e municípios, do IBS. Em relação aos tributos locais, a diferença será que os governos estaduais e as prefeituras terão de concordar com uma alíquota única, em vez de cada ente público reduzir tributos para estimular a guerra fiscal

Com a promulgação, haverá a criação do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) dual, composto por dois tributos:

Haverá uma "cesta básica nacional", destinada ao enfrentamento da fome, com itens que terão imposto zerado. No entanto, estes produtos ainda serão definidos por uma lei complementar.

Preço dos remédios não terá grandes impactos



Quanto aos remédios, o texto aprovado prevê a alíquota reduzida em 60% para medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual.

Também foi incluída na lista de alíquota reduzida os produtos de nutrição enteral e parenteral que previnem ou tratam complicações da desnutrição.

Outro ponto é que, segundo especialistas, a reforma não deverá trazer grandes impactos sobre o preço dos medicamentos.

Isso ocorre por dois motivos. Primeiramente, os medicamentos genéricos estão submetidos a uma legislação específica. Além disso, a Lei 10.047, de 2000, estabelece um regime tributário especial a medicamentos listados pelo Ministério da Saúde.

O Senado também incluiu na isenção de IVA a compra de medicamentos e dispositivos médicos pela administração pública e por entidades de assistência social sem fins lucrativos. A Câmara dos Deputados tinha zerado a alíquota para medicamentos usados para o tratamento de doenças graves, como câncer.

Combustíveis e lubrificantes terão regime diferenciado



A reforma tributária estabelece um regime de tratamento diferenciado para combustíveis e lubrificantes.

Isso porque o IVA dual, com alíquota única em todo o território nacional e variando conforme o tipo de produto, será cobrado apenas uma vez na cadeia produtiva, no refino ou na importação. A mudança segue uma reforma proposta em 1992.

Durante a tramitação no Senado, no entanto, foi incluída a possibilidade de cobrança do Imposto Seletivo, tributo sobre produtos que gerem danos à saúde e ao meio ambiente, sobre combustíveis e petróleo (para a extração de petróleo e de minérios, haveria alíquota de 1%).

Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), o imposto seletivo deve gerar R$ 9 bilhões em arrecadação, considerando apenas a exploração de petróleo, sem os demais minérios.

Por outro lado, de acordo com o o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), o regime diferenciado levará a uma forte alta do preço final aos consumidores.

Especialistas, porém, afirmam que o impacto é incerto porque muitos pontos do regime diferenciado para os combustíveis serão definidos por lei complementar e a reforma prevê a possibilidade de concessão de créditos tributários. Além disso, o impacto só será conhecido após a definição da alíquota cheia do IVA dual.

Veículos aquáticos e aéreos terão que pagar IPVA



A cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) passará a incidir sobre veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet ski.

A reforma também estabelece que o imposto passará a ser progressivo conforme o impacto ambiental do veículo. Por exemplo, veículos movidos a combustíveis fósseis pagam mais. Já veículos movidos a etanol, biodiesel e biogás e os carros elétricos pagarão menos IPVA.

O Senado acatou uma emenda da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) e incluiu a compra de automóveis por taxistas e pessoas com deficiência e autismo entre os itens com alíquota zero. O benefício existe atualmente e seria extinto com a reforma tributária.

Em julho, durante a primeira votação na Câmara, os deputados criaram uma lista de exceção para evitar a cobrança sobre veículos usados para a agricultura e para serviços. A relação abrange os seguintes tipos de veículos:

Aeronaves agrícolas e certificadas para prestar serviços aéreos a terceiros

Embarcações de pessoa jurídica com outorga de serviços de transporte aquaviário

Embarcações de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência

Plataformas que se locomovam na água sem reboques (como navio-sonda ou navio-plataforma)

Tratores e máquinas agrícolas

