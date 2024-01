Fortaleza recebe fundação da Toyota em iniciativa de mobilidade urbana

O projeto, voltado a melhorar a mobilidade urbana , é financiado pela fundação da Toyota em parceria com a Challange Works e o World Resources Institute, no intuito de aprimorar o acesso da população em situação de vulnerabilidade ao transporte público de qualidade.

Uma delegação da Toyota Mobility Foundation realizou uma visita técnica em Fortaleza para observar a dinâmica do transporte público e dos terminais de ônibus da Capital, já que ela é uma das concorrentes do Desafio Cidades Sustentáveis.

Percursos da visita

Articulada pelo Laboratório de Inovação de Inovação de Fortaleza (Labifor/Citinova) em colaboração com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a visita realizada na terça-feira, 19, contou com dois percursos.

O primeiro deles circulou pelos bairros Meireles, Aldeota e Papicu no período da manhã.

Já o segundo analisou bairros com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), passando pelo Benfica, Parquelândia, Pici, Genibaú e Parangaba à tarde.

A comissão composta pela Toyota, Labifor e por representantes da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) buscou identificar as desigualdades sociais, além de entender a mobilidade da cidade.

Editais de inovação

De acordo com o presidente da Citinova, Luiz Alberto Sabóia, a meta seria lançar editais de inovação abertos a pesquisadores, universidades e startups se Fortaleza for selecionada.

Não é obrigatório que os interessados em propor soluções para a mobilidade urbana sejam de Fortaleza. O foco é contar com ideias aplicáveis e adaptadas às cidades vencedoras.