Iniciativas públicas garantem dignidade e novas oportunidades profissionais a moradores de regiões carentes em Fortaleza

Confira histórias de quem foi impactado com as ações da Prefeitura ao longo de 2023

Antes de sua rua ser pavimentada, a grande quantidade de lama proveniente da quadra chuvosa dificultava a locomoção, chegando mesmo a alagar sua casa durante as chuvas mais intensas, situação que atingia também seus vizinhos. “A gente se queixava no inverno, mas no verão também era muita poeira, muita mesmo”, diz Maria Cícera.

“É a primeira vez que a rua João de Barros recebeu calçamento. É uma maravilha, a gente se sente feliz no bairro. Aqui parece um condomínio fechado. Tá ótimo!”, festeja Maria Cícera, que mora no Jangurussu desde que o bairro foi fundado. “A Prefeitura agora está cuidando das pessoas da periferia, está olhando mais para a comunidade, para o povo”, conta, relembrando os desafios de um outro tempo não tão distante.

Saneamento básico, um ambiente com infraestrutura viável para gerar mais renda e acesso a educação de qualidade. Esses são alguns dos direitos mais básicos que nunca foram plenamente garantidos para quem mora nas regiões mais carentes de Fortaleza – pelo menos, até este ano. Essa realidade começou a mudar com iniciativas públicas que impactam positivamente a vida desses beneficiários. Elas trazem, muito além de oportunidades profissionais, mais dignidade.

“Fui na Regional, registrei lá o pedido de calçamento e saneamento e a Prefeitura mandou um fiscal aqui”, relata ao relembrar, contente, o início de um sonho. “Agora, com as ruas todas no calçamento, está melhor, os clientes vêm mais”, informa a vendedora de plantas.

Ações como essa integram o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), iniciativa da Prefeitura de Fortaleza que realiza obras de urbanização na cidade sob o comando da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). A nova edição do programa promete drenar e pavimentar 690 ruas na cidade, beneficiando mais de 160 mil pessoas. O objetivo é levar melhores condições sanitárias, infraestrutura e serviços básicos a regiões carentes da cidade.

Vera Lúcia, que vive no bairro Paupina, é outra moradora impactada com as ações do programa. “Essa rua, há dez meses, era só lama, buraco. Quando chovia, não passava carro. A gente, para sair de casa, não saía devido à lama, à buraqueira”, lembra. Agora, tudo mudou. “Melhoraram as vendas, porque antigamente não tinha como as pessoas estacionarem os carros. E agora, graças a Deus, foi feito o calçamento, as crianças podem brincar... Foi muito bom, muito jóia, mesmo", diz ela, observando o crescimento da venda de marmitas e de lanches que comercializa.

As ruas da cidade estão sendo pavimentadas com o piso intertravado, tecnologia cujos benefícios vão desde uma melhor drenagem da água nos períodos chuvosos, evitando alagamentos, passando pela economia de recursos – dada a manutenção mais barata em relação ao asfalto –, até a sustentabilidade ambiental, uma vez que dispensa a utilização de combustíveis fósseis, como é o caso do asfalto.

População bilíngue

Se o simples saneamento básico já melhora de forma indireta as oportunidades de negócio, o futuro para quem acessa os cursos gratuitos de idiomas da Prefeitura é ainda mais promissor. Ofertados na modalidade online, presencial ou híbrida por meio do programa Fortaleza Bilíngue, a iniciativa oportuniza o acesso de qualquer fortalezense a um segundo idioma, além de reservar um conteúdo específico para profissionais do turismo.

“A gente já é uma cidade muito referência no turismo, mas isso pode ser potencializado pelo aprendizado de um segundo idioma”, observa Ianna Brandão, coordenadora do programa. Ela destaca que o Fortaleza Bilíngue “foi desenhado como um amplo programa para a cidade de Fortaleza, pensando em conectar nossa cidade com o mundo”.