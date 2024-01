Juazeiro do Norte tem maior chuva do Ceará nas últimas 24h; veja previsão

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 93 municípios nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O município de Juazeiro do Norte teve o maior índice pluviométrico, com 104.5 milímetros (mm) (posto: Juazeiro do Norte), seguido por Graça (Posto: Graça), com 90 mm, e Guaraciaba do Norte (Posto: Guaraciaba do Norte), com 88 mm.