Centro de Eventos do Ceará é premiado como destaque no Nordeste

O Centro de Eventos do Ceará (CEC) conquistou o Jacaré de Ouro do Prêmio Caio, considerado o Oscar dos eventos no Brasil, na categoria "Centro de Convenções de Grande Porte da região Nordeste".

O equipamento, gerido pela Secretaria do Turismo (Setur), foi indicado por uma comissão formada por personalidades e entidades no segmento de turismo de eventos e negócios.

"Ao longo do ano, tivemos bons números de ocupação dos espaços disponíveis para locação e de público participando dos eventos, sem contar no impacto para economia do estado com a geração de emprego e renda", comemora a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.