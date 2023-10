Centro de Eventos do Ceará terá média de um evento a cada dois dias

Dentre os destaques para o mês haverá, além de feiras a congressos, o aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), este último abrindo a agenda do mês.

Ainda haverá o Siara Tech Summit, o Encontro Nacional das Assembleias Legislativas e o Fortaleza Brazil Stone Fair, voltado para os profissionais de arquitetura, design e decoração.

Leia mais Fisco alerta sobre fraudes em benefícios a setor de turismo e eventos

Sobre o assunto Fisco alerta sobre fraudes em benefícios a setor de turismo e eventos

Os maiores devem ser a Feira do Conhecimento promovida pelo Governo do Ceará por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), e a 20ª edição do Conescap, evento do setor de serviços do País.

A expectativa para cada um é receber um público de 10 mil pessoas.

Além dos citados acima, o CEC também receberá eventos já aguardados no calendário anual do Ceará. Como o Bazar La Boutique e a Estética In Nordeste.