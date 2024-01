Empreendedores premiados

O empreendedorismo é feito de muitas coisas, dentre elas de histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de ter seu próprio negócio e foi em busca das ferramentas necessárias para tirar sua ideia do papel. Muitas vezes sem capital, o pequeno negócio começa, como se diz, na cara e na coragem. Não à toa, os micro e pequenos negócios correspondem a 95% dos CNPJ em atividade no país.

Para a empreendedora, ser agraciada com o Troféu é uma coroação pelos anos dedicados ao negócio que, em meio aos desafios, prosperou: “receber o Troféu empreender 2023 foi a materialização de um sonho, um sonho sonhado junto com tantas pessoas. Esse troféu não pertence só a mim, mas a todos os artistas nordestinos que estão comigo. Fiquei imensamente feliz em poder representá-los, em poder representar a potência ancestral do trabalho artesanal, e poder mostrar como é possível unir isso ao jeans”, comemora.

Sandra Maria Rosário Nogueira é o nome por trás da marca Jas Folheados, nascida em 2018 como um complemento de renda. Mas o negócio deu tão certo, que alçou à posição de principal fonte de renda da Sandra que este ano foi agraciada pelo Troféu Empreender, na categoria microempreendedor individual. Um grande reconhecimento ao seu trabalho que vem sendo, literalmente, construído por suas mãos: “é um sentimento inexplicável, nem eu mesma esperava. Foi uma felicidade muito grande. Eu até me emociono porque foi às custas de muito trabalho, muita luta e é muito bom a gente ser reconhecida pelo nosso trabalho”, divide Sandra em meio às lágrimas.

Além de Thaty e Sandra, foram laureados nesta edição: Ótica Colares Fortaleza, Mais Compras, Lovel Technology, Premolage, Óticas Brasil Nordeste, Suliane Calçados e Geragri. Na categoria Empreendedor do Ano, a indicação coube a Joaquim Melo, Educador Popular, fundador da Associação Palmas, do Conjunto Palmeiras, e desenvolvedor do Banco Palmas, hoje o maior banco comunitário do Brasil, com tecnologias e experiências transferidas para dezenas de comunidades do país.

“Significa pra mim o reconhecimento de um trabalho que a gente já faz há 25 anos no Conjunto Palmeiras e em todo o Ceará. Esse premio ele é para mim, mas representando o Banco Palmas e a economia solidária. Esse premio é uma honra, é a consagração e o reconhecimento dessa nova emergência, dessa nova necessidade de se continuar fazendo e implantando esse novo tipo de economia em Fortaleza, no Ceará e em todo o planeta”, comemora Joaquim, o Empreendedor do Ano.

Na categoria Indicação Especial, a homenagem in memoriam foi feita a Airton Gonçalves Júnior, ex-diretor de Administração e Finanças do Sebrae, falecido em fevereiro último. O Hotel Parque das Fontes também foi destaque na premiação recebendo a comenda Especial Empreendedor.

A premiação TROFÉU EMPREENDER é realizada há 10 anos como incentivo e reconhecimento à importância dos micro e pequenos negócios na economia brasileira. O projeto integra o Movimento Empreender, iniciado há 17 anos pelo Grupo de Comunicação O Povo, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios no Estado do Ceará.