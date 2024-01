Sabesp aprova Plano Plurianual de Investimentos para 2024-2028 no montante de R$ 47,4 bilhões

O conselho de administração da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) aprovou, em reunião realizada em 14 de dezembro de 2023, o Plano Plurianual de Investimento (PPI) para o período 2024 a 2028, no montante de R$ 47,4 bilhões, passando a incorporar os investimentos do Projeto Integra Tietê.

Para expansão de sistemas, o investimento planejado é de R$ 33,911 bilhões, sendo R$ 6,353 bilhões em água e R$ 27,558 bilhões em esgoto. Já para melhoria de sistemas, eficiência e renovação de ativos, o valor é de R$ 11,267 bilhões, sendo R$ 3,314 bilhões em controle e redução de perdas e R$ 7,953 bilhões em Desenvolvimento Operacional (Energia, Automação, Retrofits). Outros investimentos somam R$ 2,180 bilhões.

A empresa explica que os valores constantes do PPI ainda não consideram efeitos do processo de desestatização, dentre eles a ampliação da área de concessão com o consequente aumento da população atendida, bem como a antecipação das metas de universalização, o qual está em fase de detalhamento sob coordenação do Governo do Estado de São Paulo. "Uma vez finalizado, fará parte da documentação do processo de venda de ações e ocasionará a revisão dos valores do PPI", afirma.