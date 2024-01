Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até esta quarta; entenda

Com o fim do ano chegando, os trabalhadores contratados pelo regime CLT estão na expectativa para o recebimento da segunda parcela do 13º salário, que deve ser paga até esta quarta-feira, 20. Nesta etapa, porém, são realizados os descontos necessários.

Em relação aos servidores públicos, estes já receberam a quantia antecipada. Por exemplo, os estaduais receberam no último dia 15, os municipais no dia 12 e, os federais, no dia 1º de dezembro.

Com a previsão de injetar R$ 106,29 bilhões na economia nacional, os brasileiros devem impulsionar o comércio. É o que afirma o estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).