A uma semana do Natal, Centro Fashion registra movimentação intensa

O último fim de semana antes do início das celebrações natalinas começou com movimentação intensa para o comércio em Fortaleza. No Centro Fashion, polo comercial no bairro Jacarecanga conhecido pela variedade de lojas, a lotação iniciou ainda cedo na manhã deste sábado, 16, mesmo com as chuvas que atingiram a Capital nas primeiras horas do dia.

Com a chegada do recesso e o incremento do 13º salário, cuja segunda parcela está prevista para a próxima semana (no dia 20 de dezembro), fortalezenses e turistas aproveitaram para comprar roupas de festas e presentes para amigos e familiares.

Devido ao fluxo intenso de consumidores, quem resolveu ir de carro ou transporte por aplicativo precisou lidar com um engarrafamento que se formou nas vias próximas ao empreendimento bem antes das 9 horas, horário em que os boxes abrem.