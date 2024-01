Vendas no comércio desaceleram no Ceará e caem 1% em outubro

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe os dados do varejo relacionados à outubro Crédito: Fábio Lima

O volume de vendas no comércio varejista cearense desacelerou na passagem dos meses de setembro para outubro e teve variação negativa de 1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quinta, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trouxe os dados do varejo relacionados à outubro. De acordo com os números, mesmo com a queda mensal, a situação do setor, quando comparado a outubro de 2022, é positiva. O avanço foi de 9,1% e obteve o terceiro maior resultado do Brasil.

Entenda o cenário nacional do comércio As vendas no comércio varejista no país variaram -0,3% na passagem de setembro para outubro, após crescer 0,5% no mês anterior. O setor acumula alta de 1,6% no ano e de 1,5% em 12 meses. Nesse cenário, o varejo opera 4,4% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 2,0% abaixo do maior nível da série histórica da PMC, atingido em outubro do mesmo ano. Entre setembro e outubro, o comércio varejista apresentou resultados negativos em 17 das 27 unidades da federação, com destaque para: Rio de Janeiro (-2,0%), Santa Catarina (-1,4%) e Mato Grosso do Sul (-1,3%).