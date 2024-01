Salário mínimo 2024: veja o valor previsto e quando vai começar

Na medida, é previsto que o reajuste seja baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) . Entenda abaixo a nova política.

Com a Lei Diretrizes Orçamentárias (LD O), há uma proposta de aumento no salário mínimo a partir de 2024, com uma nova política de valorização.

O aumento no salário mínimo atingirá também aos que possuem direito a benefícios sociais que são baseados no piso nacional.

Qual será o valor do salário mínimo em 2024?

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320, mas existe uma expectativa de que, em 2024, a quantia aumente para R$ 1.421. Assim, caso se concretize, haverá um acréscimo de R$ 101 em relação ao valor praticado.

Quando entrará em vigor o aumento do salário mínimo?

No fim de agosto, o texto da LDO foi enviado ao Congresso e, nesse momento, aguarda a aprovação. Contudo, se for autorizado, a tendência é de que entre em vigor a partir de 1º de janeiro do próximo ano.

A informação foi confirmada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em coletiva de imprensa para apresentação da LOA.

Entenda a política de valorização de salário mínimo

A nova política de valorização do salário mínimo prevê que o reajuste seja baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).