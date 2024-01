Sem desoneração, diesel e gás de cozinha podem aumentar o preço

A medida estava em vigor desde 2022, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que, neste ano, a equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu uma retomada parcial dos impostos Crédito: FERNANDA BARROS

Com a chegada de 2024, haverá o fim da desoneração dos combustíveis. Depois dos benefícios fiscais terem acabado para gasolina, etanol e querosene de aviação, em agosto, agora chega a vez do diesel, biodiesel e gás de cozinha (GLP). Com isso, a inflação e o bolso do consumidor sentirão os impactos. A medida estava em vigor desde 2022, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que, neste ano, a equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu uma retomada parcial dos impostos.

Agora, após a virada de ano, não há previsão de uma nova desoneração. Isso porque a arrecadação do PIS e Cofins de 2024 ajudará o governo a cumprir a meta de déficit zero.