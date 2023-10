7 cearenses aparecem entre os mais influentes do Congresso e 3 estão em ascensão

Sete parlamentares cearenses aparecem na tradicional relação dos 100 "cabeças" do Congresso Nacional, formulada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). São seis deputados federais e um senador que aparecem em destaque na lista de mais influentes do Poder Legislativo.

Cearenses na lista dos "cabeças":



Senador Cid Gomes (PDT)

Deputado federal André Figueiredo (PDT)

Deputado federal Danilo Forte (União Brasil) - novidade

Deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) - novidade

Deputado federal Eunício Oliveira (MDB) - novidade

Deputado federal José Guimarães (PT)

Deputado federal Mauro Filho (PDT) - novidade

Novos "cabeças"

Quatro dos parlamentares cearenses são novidades no levantamento: Danilo Forte, Eduardo Bismarck, Eunício Oliveira e Mauro Filho. Isso significa que eles não estavam no ano anterior, embora alguns já tenham aparecido em edições passadas. Eunício, por exemplo, já foi líder do então PMDB e até presidente do Congresso Nacional. No entanto, na edição anterior ele não aparecia, pois inclusive estava sem mandato — voltou a ser eleito em 2022.

Outro dos novos "cabeças", Eduardo Bismarck é coordenador da bancada cearense no Congresso.