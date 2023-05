Monitor do PIB da FGV aponta crescimento de 2,5% em fevereiro ante janeiro

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma elevação de 2,5% em fevereiro ante janeiro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com fevereiro de 2022, a atividade econômica teve expansão de 2,7% em fevereiro de 2023.

"O forte crescimento de 2,5% da economia em fevereiro foi devido, principalmente, à atividade agropecuária. Embora a indústria e os serviços também tenham crescido na comparação com janeiro, o expressivo desempenho agrícola, justificado principalmente pela safra recorde de soja e sua elevada participação no valor adicionado da agricultura, é o grande destaque da economia no mês. Com a maior parte da colheita de soja sendo realizada nos meses de fevereiro, março e abril, este resultado sugere persistência do bom desempenho econômico no início do ano", afirmou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

No trimestre móvel encerrado em fevereiro de 2023, o PIB teve expansão de 2,7% ante o mesmo período do ano anterior. Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 4,4%, puxado pelo consumo de serviços e de produtos não duráveis.

"Como já tem sido observado nos meses anteriores, no consumo de serviços há disseminação desse crescimento entre vários segmentos. Já no consumo de não duráveis destaca-se a contribuição do segmento alimentício e, principalmente, o de combustíveis", apontou a FGV, em nota.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve uma elevação de 2,4% no trimestre até fevereiro, ante o mesmo período do ano anterior.

"Embora o segmento de máquinas e equipamentos tenha apresentado contribuição negativa (-0,3 p.p.), ela foi menor do que a observada no trimestre findo em janeiro (-1,2 p.p.), o que explica, em parte, a melhora do indicador total. Outra contribuição importante foi o desempenho de outros da FBCF. Neste caso, destaca-se o crescimento da FBCF relacionada a serviços prestados as empresas", informou a FGV.

A exportação de bens e serviços registrou crescimento de 0,2% no trimestre até fevereiro, enquanto a importação aumentou 1,6%.

Em termos monetários, o PIB alcançou aproximadamente R$ 1,829 trilhão no primeiro bimestre de 2023, em valores correntes.

A taxa de investimento da economia foi de 16,6% em fevereiro de 2023.

