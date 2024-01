Ceará terá 13 voos extras da Azul para o Carnaval de 2024

A Azul Linhas Aéreas vai ofertar 13 voos extras para o Ceará no Carnaval de 2024. As novas frequências estão programadas para o período de 12 a 17 de fevereiro. Veja abaixo de onde partirão os voos

O reforço nas conexões faz parte da estratégia da companhia de ampliar em quase 60% o número de voos no período. Ao todo, no Brasil, serão 254 voos extras operando em 32 aeroportos entre os dias 9 e 19 de fevereiro, abrangendo as cidades do nordeste, sudeste, sul e centro-oeste.

No caso do Ceará, dos 13 voos extras anunciados, dez virão do Aeroporto de Viracopos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Também será implementada mais uma frequência do voo entre Recife e a capital cearense.