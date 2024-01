Caucaia cria programa de educação fiscal; saiba como vai funcionar

Outro ponto do Procef será promover campanhas de premiação aos contribuintes , bem como realizar ações de combate à sonegação fiscal e de preservação do patrimônio público.

A Prefeitura de Caucaia criou, por meio do Diário Oficial do Município, o Programa Caucaia de Educação Fiscal (Procef). A iniciativa tem o objetivo de conscientizar os cidadãos caucaienses sobre a importância dos tributos e estimular o exercício da cidadania e do controle social.

Também ficará responsável pela introdução da temática da educação fiscal, de forma direta ou transversal, nos currículos das escolas da rede pública municipal.

Assim, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria de Finanças (Sefin) terão uma parceria, cabendo ao Fisco subsidiar pedagogicamente as ações relativas à iniciativa e mobilizar servidores, professores, alunos e familiares acerca do assunto.

Pelas regras, as despesas com a promoção e a execução das ações do Procef não poderão exceder o percentual de 0,02% do valor total da Receita Corrente Líquida do Município, baseada no ano anterior.

A medida determina ainda o Prêmio Anual de Educação Fiscal e Cidadania de Caucaia, com o objetivo de estimular a criação e produção literária, jornalística e científica sobre a função social dos tributos.

Programa terá grupo para monitorar as ações



De acordo com a medida, será criado o Grupo Caucaia de Educação Fiscal (GCefis), formado por representantes da Sefin, SME, Secretaria de Turismo e Cultura (Setcult) e Secretaria Esporte e Juventude (Sejuv).