II Game da Cidadania incentiva a educação fiscal em escolas do Ceará

Em meio às celebrações dos 25 anos do Programa de Educação Fiscal do Ceará (PEF-CE), a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE), realizou nesta sexta-feira, 18, a segunda edição do Game da Cidadania, uma atividade dinâmica para incentivar os alunos de escolas estaduais de eempo integral a se interessarem por educação fiscal.

De um conjunto de 70 escolas de tempo integral participantes, nove chegaram à etapa final do jogo, que teve como premiação, além dos troféus, Ipad, Iphones e caixas de som JBL G3 - itens doados pela Receita Federal. As escolas com as melhores pontuações foram a Escola Monsenhor Dourado, que ficou em terceiro lugar, a Escola Carneiro de Mendonça, que ficou em segundo lugar, e a campeã da edição, a Escola Lia Sidou.

As escolas participantes desta segunda edição foram:

EEMTI Lia Sidou

EEMTI Carneiro de Mendonça

EEMTI Custódio da Silva Lemos

EEMTI Luizete Albano de Freitas Menezes

EEMTI Monsenhor Dourado

EEMTI Professor Paulo Freire

EEMTI Poeta Otacilio Colares

EEMTI Deputado Irapuan Cavalcante Pinheiro

EEMTI Padre Guilherme Waessen