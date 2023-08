Programa de Educação Fiscal completa 25 anos no Ceará

Jornalista no OPOVO

Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) realiza dois dias de atividades, homenageia 25 personalidades que contribuíram para difusão do tema e destaca conquistas do programa

Dentre os feitos do PEF está a marca de mais de 70 escolas já adotaram a disciplina.

O Programa de Educação Fiscal do Ceará (PEF-CE) , idealizado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), completa 25 anos. Referência nacional em iniciativas de cidadania fiscal , o PEF promoe ações na sociedade que disseminam a importância social dos tributos.

A programação inicia nesta quinta-feira, 17/8, com a palestra do auditor Dão Real, da Receita Federal - parceira do Programa, junto da Secretaria de Educação, da Escola de Gestão Pública e de secretárias de finanças dos municípios.

Ainda está previsto o lançamento do e-book "PEF 25 anos: reflexões e práticas para uma sociedade mais justa", que traz artigos científicos, escritos por pesquisadores da área de educação fiscal, servidores e colaboradores da Sefaz-CE.

Um dos principais momentos da programação será a homenagem feita a 25 personalidades que contribuíram para a trajetória e conquistas do PEF.

Já na tarde da sexta-feira (18/8), o auditório da sede III da Fazenda estadual recebe professores e estudantes cearenses, das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral que possuem a disciplina eletiva de Educação Fiscal nos seus currículos, para o evento Game da Cidadania. A competição, com mediação dos gestores do PEF-CE, premiará os participantes com Ipad, Iphones e caixas de som JBL G3 (doados pela Receita Federal), além de troféus.

Veja a lista de 25 homenageados abaixo:

Alexandre Cialdini, secretário de Finanças de Caucaia

Aline Oliveira, jornalista

Argemiro Torres, auditor fiscal do Núcleo Setorial de Alimentos (Nusal)

Cícero Melo, coordenador do GT 66 - Educação Fiscal

Dão Real, presidente do Instituto Justiça Fiscal (IJF) e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia

Ednilton Soárez, ex-secretário da Fazenda

Eliabe Francisco Oliveira das Chagas, estudante da EEEP Joaquim Moreira de Sousa

Eliana Estrela, secretária da Educação

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Fernanda Pacobahyba, ex-titular da Sefaz-CE e presidente do FNDE

Fernando Pimentel, auditor fiscal (Nuafi Juazeiro do Norte)

Álvaro Calixto, Plantão Fiscal (Sefaz-CE)

Germana Belchior, coordenadora de Projeto do FNDE

Gezenira Rodrigues, coordenadora de Educação em Tempo Integral da Seduc

Idilvan Alencar, deputado federal (PDT)

Imaculada Vidal, servidora da Sefaz-CE

Karina Oliveira Câmara, gerente de célula de Educação Fiscal da Sefin Fortaleza

Luiza Ondina, auditora fiscal da Célula de Documentos Fiscais e Tributos Diretos (Cedot/Sefaz-CE)

Liduíno Lopes, diretor geral da Fundação Sintaf

Marcelo Lettieri, Auditor da Receita Federal

Maria Joselice Lopes, Coordenadora da Educação Fiscal da Receita Federal

Maria Margarida de Souza, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap)

Milton Jarbas Rodrigues Chagas, professor adjunto da Universidade Federal do Cariri (UFCA)

Paulo Roberto Girão, professor da EEEP Joaquim Moreira de Sousa

Ricardo Normando, professor da EEMTI Walter de Sá Cavalcante

