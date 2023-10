Prefeitura de Fortaleza prevê orçamento de R$ 13,1 bilhões para 2024

Conforme detalharam a Prefeitura, o aumento no valor previsto “se deve, entre outras coisas, ao incremento das chamadas transferências correntes, R$ 747 milhões a mais do que em 2023, um total de R$ 7,96 bilhões dentro do orçamento”, além do crescimento na arrecadação.

Entre os principais destaques estão investimentos em equipamentos de educação e saúde. As duas áreas ficaram com 27% e 25% do percentual previsto para o Orçamento de 2024. Outro destaque são os recursos previstos para a convocação e formação de, aproximadamente, mil guardas municipais a serem aprovados em concurso que está em andamento.

“Temos uma boa expectativa de execuções para o último ano desse mandato e entregas importantes como 10 novas Escolas de Tempo Integral e 19 Centros de Educação Infantil”, afirmou o secretário João Marcos Maia. Vale lembrar que o próximo ano é de eleições municipais e, no caso de Fortaleza, o atual prefeito José Sarto (PDT) tentará a reeleição.

“Houve um crescimento de 22% em relação ao orçamento de 2023, onde vamos ter R$ 1,2 bilhão para investimento. Esse orçamento vai completar os projetos prometidos pelo prefeito na área da saúde e educação”, acrescentou o titular da Sepog, que informou ainda que os investimentos representam 9% do orçamento total.

“Dentre as ações previstas pelo Orçamento destaca-se a entrega de 10 novas Escolas de Tempo Integral, 19 Centros de Educação Infantil, três novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e entrega do Hospital Gonzaguinha de Messejana”, explicita a Prefeitura.

Nesse sentido, o presidente da Câmara, Gardel Rolim, afirmou que a peça traz “o maior orçamento público das capitais do Nordeste para 2024, com previsão de investimentos importantes nas áreas de saúde e educação”.