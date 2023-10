Projeto da UFCA é finalista em premiação nacional sobre educação fiscal

Um projeto de extensão da Universidade Federal do Cariri (UFCA) é um dos três finalistas do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). Intitulado “Compreendendo a Educação Fiscal para Exercício da Cidadania”, a iniciativa concorre com projetos de Goiás e do Rio Grande do Sul.

Segundo o professor e coordenador da iniciativa, Milton Jarbas, o projeto promove, desde 2018, encontros semanais em escolas de Crato e Juazeiro do Norte com o objetivo de debater educação fiscal, serviços públicos, tributação, ética e cidadania. Os momentos são destinados a alunos do Ensino Fundamental II.