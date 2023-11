Concurso da Transpetro com salário de até R$ 15,4 mil encerra nesta segunda

Das vagas imediatas ofertadas, 154 são para os níveis médio e superior do quadro de terra e 53 para o quadro de mar

Das oportunidades imediatas ofertadas, 154 são para os níveis médio e superior do quadro de terra e 53 para o quadro de mar. Será feito também um cadastro reserva com 872 candidatos aprovados.

Ao todo são ofertadas 1.079 vagas. Destas, 207 são para contratação imediata, com salários que chegam a R$ 15,4 mil. Confira os cargos mais abaixo.

A Transpetro , braço de transporte da Petrobras , encerra nesta segunda-feira, 6, as inscrições para o seu concurso público .

Além disso, as inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio, com taxas de R$ 70, para cargos de nível médio, e R$ 100, para os de nível superior.

Quem for aprovado atuará nos seguintes polos, a depender do cargo e especialidade:

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Pernambuco

São Paulo

Maranhão

Amazonas

Bahia

Minas Gerais

Espírito Santo

Goiás

Pará

Nacional

Confira os editais completos aqui.

Concurso Transpetro: saiba como será a divisão de vagas



Quadro de terra

64 vagas para nível médio, em 13 cargos

90 vagas para nível superior, em 28 funções

Quadro de mar

53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição.

Concurso Transpetro: veja os cargos disponíveis

Cargo profissional Transpetro de nível médio

Cargo profissional Transpetro de nível superior

Auxiliar de Saúde (ASA)

Condutor Bombeador (CDM/BBD)

Condutor Mecânico (CDM/MEC)

Cozinheiro (CZA)

Eletricista (ELT)

Moço de Convés (MOC)

Moço de Máquinas (MOM)

Segundo Oficial de Máquinas (2OM)

Segundo Oficial de Náutica (2ON)

Taifeiro (TAA)

Salário inicial pode chegar a R$ 15,4 mil

Os salários para os cargos em terra de nível médio são de R$ 5.563,90, e os profissionais de nível superior, de R$ 12.739,70.

Para os embarcados a remuneração, incluindo gratificação, pode chegar a R$ 15.410,02 (2º oficial de náutica ou 2º oficial de máquinas).